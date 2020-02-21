21 февраля 202009:00

Из Google Play удалили сотни приложений с агрессивной рекламой

Компания Google изъяла из каталога магазина Google Play около 600 приложений, которые навязывали пользователям рекламу. Суммарно программы-нарушители были скачаны свыше 4,5 миллиарда раз.

Разработчики нарушили правила сервиса, которые запрещают приложениям показывать рекламу, пока ими не пользуются, либо заставляют пользователей обманом нажимать на объявления, следует из блога Google. К таковым относится реклама, которая разворачиваются на весь экран во время телефонного звонка или при использовании карт.

Нарушителей вычислила новая система Google на основе машинного обучения. "Недобросовестные разработчики становятся все находчивее, создавая и маскируя надоедливую рекламу, но мы создали собственные технологии для защиты от такого рода поведения", — написал старший менеджер по качеству рекламного трафика Google Пер Бьорке.

Аккаунты авторов программ с рекламными "закладками" также были заблокированы. Как отмечает BuzzFeed News, в Google пообещали выплатить компенсацию брендам, чья реклама могла показываться во всплывающих окнах.

Большую часть зловредных приложений создали разработчики из Китая, Индии и Сингапура. Многократным нарушителем признали китайскую Cheetah Mobile — Google удалила более 40 её программ. Рекламу, как правило, нацеливали на англоязычных пользователей.

Текст: Вести.Hi-tech

Сейчас

09:25

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста "России"

06:17

Наказание по-гречески: еще двум российским морякам суд дал почти 395 лет тюрьмы

03:51

В ЕС призвали немедленно прекратить военные действия в Идлибе

19:59

Керченские подростки арестованы за подготовку терактов

19:43

В лондонской мечети произошло нападение с ножом

18:36

Бывшую помощницу вице-премьера обвинили во взятке

18:21

Россия отвергла обвинения в кибератаках в Грузии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Обострение в Идлибе: Турция открыто поддерживает террористов

Обострение в Идлибе: Турция открыто поддерживает террористов

54 минуты назад
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

23 минуты назад
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста "России"

В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста "России"

35 минут назад
Минпромторг предложил повысить налог на старый коммерческий транспорт

Минпромторг предложил повысить налог на старый коммерческий транспорт

3 часа назад
Наказание по-гречески: еще двум российским морякам суд дал почти 395 лет тюрьмы

Наказание по-гречески: еще двум российским морякам суд дал почти 395 лет тюрьмы

3 часа назад
Коронавирус: ситуацию под Полтавой обсудят на экстренном совещании

Коронавирус: ситуацию под Полтавой обсудят на экстренном совещании

4 часа назад
Трамп остался недоволен вручением "Оскара" южнокорейским "Паразитам"

Трамп остался недоволен вручением "Оскара" южнокорейским "Паразитам"

2 часа назад
Саудовская Аравия подверглась ракетному удару

Саудовская Аравия подверглась ракетному удару

2 часа назад
Вячеслав Володин предложил создать Парк покорителей космоса

Вячеслав Володин предложил создать Парк покорителей космоса

6 часов назад
Топ-6 городов России с самой интересной экскурсионной программой

Топ-6 городов России с самой интересной экскурсионной программой

2 часа назад
Плавучий космодром "Морской старт" начали перебазировать из США в Россию

Плавучий космодром "Морской старт" начали перебазировать из США в Россию

6 часов назад
В России появится звание "Город трудовой доблести"

В России появится звание "Город трудовой доблести"

8 часов назад
В Вене открылась фотовыставка в честь освобождения Европы Красной армией

В Вене открылась фотовыставка в честь освобождения Европы Красной армией

9 часов назад
Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1": новый выпуск ко Дню защитника Отечества

Шоу "100ЯНОВ" на телеканале "Россия 1": новый выпуск ко Дню защитника Отечества

20 часов назад
Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

Телеканал "Россия 24" перечислит имена погибших на войне

19.02.2020 15:12
"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

"Лёд 2" ставит рекорды: фильм Жоры Крыжовникова покоряет сердца зрителей

18.02.2020 21:41
Новый вид улиток назвали в честь Греты Тунберг

Новый вид улиток назвали в честь Греты Тунберг

18 минут назад
За последние сутки коронавирусом заразились 900 человек

За последние сутки коронавирусом заразились 900 человек

1 час назад
"Намного красивее меня". В Бразилии установили восковую скульптуру Пеле

"Намного красивее меня". В Бразилии установили восковую скульптуру Пеле

1 час назад
ВОЗ призывает всех инвестировать в разработку вакцины против коронавируса

ВОЗ призывает всех инвестировать в разработку вакцины против коронавируса

3 часа назад
Топ-10 самых богатых семей в мире

Топ-10 самых богатых семей в мире

3 часа назад
Избирательный суд Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат

Избирательный суд Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат

5 часов назад
Twitter планирует предупреждать о дезинформирующих постах

Twitter планирует предупреждать о дезинформирующих постах

6 часов назад
Россию вновь обвинили в помощи Трампу на выборах 2020 года

Россию вновь обвинили в помощи Трампу на выборах 2020 года

7 часов назад
На Берлинском кинофестивале почтят память погибших в Ханау

На Берлинском кинофестивале почтят память погибших в Ханау

8 часов назад
Заседание коллегии ФСБ: основные тезисы президента

Заседание коллегии ФСБ: основные тезисы президента

8 часов назад
Российские баскетболисты уступили итальянцам в отборе к Евро-2021

Российские баскетболисты уступили итальянцам в отборе к Евро-2021

9 часов назад
Юную футболистку допустили к соревнованиям среди юношей благодаря РФС

Юную футболистку допустили к соревнованиям среди юношей благодаря РФС

11 часов назад
Голосование по поправкам в Конституцию состоится до майских праздников

Голосование по поправкам в Конституцию состоится до майских праздников

11 часов назад
Экс-помощница зампреда правительства арестована за взятку в крупном размере

Экс-помощница зампреда правительства арестована за взятку в крупном размере

12 часов назад
Апрельская погода в феврале: лисы дали прогноз на весну

Апрельская погода в феврале: лисы дали прогноз на весну

12 часов назад
Смена правительства, выбор премьера и "как там Медведев": Путин дал необычное интервью

Смена правительства, выбор премьера и "как там Медведев": Путин дал необычное интервью

12 часов назад
Пылезащита складного Samsung Galaxy Z Flip оказалась фикцией

Пылезащита складного Samsung Galaxy Z Flip оказалась фикцией

15 часов назад
Большунов выиграл масс-старт и возглавил общий зачет "Ски Тура"

Большунов выиграл масс-старт и возглавил общий зачет "Ски Тура"

16 часов назад
Остановить Апофис: эксперты выбирают стратегию спасения Земли от удара астероида

Остановить Апофис: эксперты выбирают стратегию спасения Земли от удара астероида

18 часов назад
Песков прокомментировал диалог Путина с жительницей Петербурга о зарплате

Песков прокомментировал диалог Путина с жительницей Петербурга о зарплате

18 часов назад
Nissan готовится к остановке заводов по всему миру

Nissan готовится к остановке заводов по всему миру

19 часов назад
5 креативных подарков мальчику на 23 февраля

5 креативных подарков мальчику на 23 февраля

20 часов назад
Lada Granta обзавелась самым мощным мотором

Lada Granta обзавелась самым мощным мотором

20 часов назад
На льготные автокредиты дадут еще 5 миллиардов

На льготные автокредиты дадут еще 5 миллиардов

21 час назад
Уха из нефти, горячие источники и Распутин

Уха из нефти, горячие источники и Распутин

22 часа назад
Названы лучшие места для встречи Масленицы

Названы лучшие места для встречи Масленицы

22 часа назад
Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

Премьера в "Театриуме на Серпуховке": пластический спектакль "Букашки. Фантазия!"

19.02.2020 08:42

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку