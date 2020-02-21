"Газпром" с Wintershall начали добывать газ на шельфе Великобритании и Нидерландов

Wintershall Noordzee BV — совместное предприятие Wintershall Dea и Gazprom EP International — успешно начали добычу газа на месторождении Sillimanite в Северном море, сообщается в пресс-релизе немецкой компании.

Gazprom EP International — это компания "Газпрома" для реализации зарубежных проектов.

Обнаруженное в июне 2015 года газовое месторождение Sillimanite простирается через всю территорию Великобритании и голландских континентальных шельфов и находится примерно в 200 километрах от побережья двух стран.

Газ месторождения Sillimanite будет поставляться на рынок Европы.

Российско-немецкое совместное предприятие, созданное в долях "50 на 50", планирует и другие проекты. Wintershall Noordzee планирует дополнительно инвестировать в разработку месторождений на юге Северного моря. Это и постройка трубопровода, и новые месторождения на шельфе Нидерландов.

"В настоящее время мы находимся на этапе определения и планируем принять окончательное инвестиционное решение в конце 2020 года. Кроме того, мы также оцениваем потенциал развития района Greater Ravn в Дании", — цитируются в пресс-релизе компании слова члена правления Wintershall Dea Хуго Дийкграафа.