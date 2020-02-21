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21 февраля 202009:51

5 приоритетных задач для компаний в сфере искусственного интеллекта в 2020 году

Mike MacKenzie/flickr

Эксперты PwC опубликовали свое ежегодное исследование о прогнозах развития технологии искусственного интеллекта. Они проанализировали действия и отношение руководителей бизнес-подразделений и директоров по технологиям компаний в различных отраслях, которые участвуют в разработке стратегий использования искусственного интеллекта в своих организациях.

В этом году в опросе приняли участие 1062 человека. Их них 54% — это руководители высшего звена, работа более 50% относится к ИТ и технологиям. 36% опрошенных работают в компаниях с выручкой от 5 млрд долларов.

В результате проведения третьего ежегодного исследования PwC «Прогнозы развития технологии искусственного интеллекта», эксперты выяснили, что 4% руководителей американских компаний планируют внедрить искусственный интеллект в масштабе всей компании, тогда как год назад их доля составляла 20%.

Составители исследования подчеркивают, что 90% опрошенных руководителей считают, что использование технологий искусственного интеллекта дает больше возможностей, чем рисков.

Составители исследования опубликовали список из пяти приоритетных задач, которые, по их мнению, поможет руководителям сделать шаги в правильном направлении по внедрению искусственного интеллекта и получить от этого максимальную выгоду.

Ниже мы расскажем подробнее об этих задачах.

1. Внедрение искусственного интеллекта в рутинные процессы

Составители исследования отмечают, что именно внедрение искусственного интеллекта в рутинные процессы поможет компаниям повысить производительность, а также снизить расходы на эти процессы. В их число входят такие процессы, как налоговая или финансовая функция. В частности, речь идет об извлечении информации из налоговой отчетности, счетов-фактур и других документов, на что у человека уходит много часов работы.

2. Пересмотр подхода к повышению квалификации

Составители исследования подчеркивают, что важно не просто предоставить сотрудникам компаний возможности для повышения квалификации в сфере использования искусственного интеллекта. Важно также стимулировать их и предоставлять им возможности для оперативного использования приобретенных навыков, что позволит повышать эффективность работы.

3.Управление рисками и ответственное применение искусственного интеллекта

Подавляющее большинство опрошенных руководителей (85%) в ходе опроса заявили о том, что их компании принимают достаточные меры для ограждения компании от возможных рисков, связанных с использованием искусственного интеллекта. Однако эксперты PwC полагают, что это может говорить лишь о том, что они недооценивают реальный уровень задач и проблем, связанных с искусственным интеллектом и его использованиям в компаниях.

4. Встраивание искусственного интеллекта в операционную деятельность

Эксперты подчеркивают, что невозможно получить максимальную выгоду от использования технологий искусственного интеллекта, если он будет применяться только в одном направлении или функциональном подразделении. Для работы искусственного интеллекта необходимо как можно больше данных.

Именно поэтому необходимо встраивать искусственный интеллект в операционную деятельность для работы 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

5. Изменение бизнес-модели

Согласно проведенному опросу, руководители компаний полагают, что самое сложное – это не промышленный запуск технологии после пилотного запуска. Также не вызывает сложность конвергенция технологии искусственного интеллекта с другими технологическими решениями. Самое сложное в использовании искусственного интеллекта связано с бизнесом и кадровыми аспектами: оценка доходности инвестиций, утверждение бюджета и обучение сотрудников навыкам работы с технологиями искусственного интеллекта.

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