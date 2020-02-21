Путин присвоил генеральские звания шестидесяти силовикам

Первые и очередные генеральские звания получили 21 февраля 60 сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Следственного комитета, Таможенной службы, ФСИН и Службы судебных приставов. Указ о присвоении званий подписал президент России Владимир Путин.

В МВД специальные звания получили 24 сотрудника из числа высшего начальствующего состава. Среди них помощник министра и официальный представитель МВД Ирина Волк, она стала генерал-майором полиции. Звание генерал-майора получил также замначальника ГИБДД России Олег Понарьин. Семерым сотрудникам Росгвардии присвоены звания от генерал-майора до генерал-полковника. В частности, замглавы Росгвардии Олег Плохой стал генерал-полковником.

Новые генеральские погоны получили семеро сотрудников МЧС, а четыре сотрудника Федеральной таможенной службы получили звания генерал-майоров. Согласно указу президента, генеральские звания присвоены и шестерым заместителям директора Федеральной службы судебных приставов.

Высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено начальнику следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Александру Соболеву, а также заместителю руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России Наталье Камышан.

Новые генеральские звания присвоены руководителям 10 территориальных управлений ФСИН. Звания генерал-лейтенанта внутренней службы присвоены начальнику главка ведомства по Челябинской области Виктору Бранту и начальнику главка по Нижегородской области Николаю Теущакову.

Генерал-майорами внутренней службы стали начальники УФСИН по Чечне Ибрагим Альсултанов, управления по Удмуртии Михаил Арсланов, главка по Красноярскому краю Николай Васильев, УФСИН Подмосковья Александр Ветров, УФСИН по Мордовии Леонид Мустайкин, УФСИН по Краснодарскому краю Виктор Песков, а также УФСИН по Оренбургской области Сергей Поршин и УФСИН по Забайкальскому краю Евгений Шихов.

В российских вооруженных силах генерал-лейтенантами стали Андрей Колотовкин, Юрий Бобров, Сергей Кисель, Владимир Кравченко, Рустам Мурадов, Олег Цеков и Максим Пеньков. Вице-адмиралами стали Денис Березовский и Владимир Дмитриев.

Погоны генерал-майоров получат Руслан Алахвердов, Владимир Андреев и Владимир Коновалов, Олег Пчела, Вадим Михайлов, Евгений Циндяйкин, Алексей Несемов, Фарид Шигмарданов, Евгений Коваленков и Сергей Кюрпека.

Контр-адмиралами стали Юрий Трипольский, Павел Шелковенко, Александр Заренков, Алексей Сысуев и Алексей Киреев.

Полностью текст президентского указа опубликован на портале правовой информации.