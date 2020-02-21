Счетная палата России и Счетная палата Словакии подписали соглашение о сотрудничестве

Счетная палата (СП) России и Счетная палата Словакии подписали соглашение о сотрудничестве со Счетной палатой Словакии.

"Особенно интересен их опыт в области аудита выполнения целей устойчивого развития (ЦУР)", — отметил глава СП Алексей Кудрин.

СП проведет аудит ЦУР в России, добавил Кудрин и сослался на сайт ООН, где перечислены цели в области устойчивого развития.

Между тем расходы бюджета в 2019 г. исполнены только на 95%, отметил Кудрин. Неосвоенными остались 1,120 трлн руб. При этом федеральная адресная инвестиционная программа исполнена всего на три четверти. Это меньше, чем когда-либо раньше.