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21 февраля 202010:16

Счетная палата России и Счетная палата Словакии подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: GlobalLookPress

Счетная палата (СП) России и Счетная палата Словакии подписали соглашение о сотрудничестве со Счетной палатой Словакии.

"Особенно интересен их опыт в области аудита выполнения целей устойчивого развития (ЦУР)", — отметил глава СП Алексей Кудрин.

СП проведет аудит ЦУР в России, добавил Кудрин и сослался на сайт ООН, где перечислены цели в области устойчивого развития.

Между тем расходы бюджета в 2019 г. исполнены только на 95%, отметил Кудрин. Неосвоенными остались 1,120 трлн руб. При этом федеральная адресная инвестиционная программа исполнена всего на три четверти. Это меньше, чем когда-либо раньше.

 

 

 

 

 

 

 

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