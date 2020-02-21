Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро начали торги на Московской бирже с небольшого роста. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Сделки по доллару стартовали на ЕТС в диапазоне 64,18-64,27 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты составил 64,25 руб., повысившись на 5,25 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Тем временем курс евро составил 69,33 руб. — это на 11,25 копейки выше отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 7,95 копейки до 66,54 руб.

Цены на нефть остаются под давлением из-за растущих опасений по поводу вспышки коронавируса и ее влияния на спрос на топливо.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск снизилась на 1% и составила $58,74 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась на 0,8% до $53,43 за баррель.