Российские разработчики ИИ-решений получат налоговый вычет на 10 лет

Компании-разработчики решений в области искусственного интеллекта (ИИ) смогут с декабря 2020 г. получать налоговый вычет в течение десяти лет, отмечено в проекте дорожной карты развития ИИ в России.

Десятилетние налоговые вычеты предусмотрены в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект", отмечает РИА "Новости". Минэкономразвития разработает соответствующие изменения в Налоговый кодекс и подготовит реестр компаний-разработчиков ИИ-решений и компаний, внедряющих ИИ, которые получат налоговые льготы.

Дорожная карта предусматривает создание к июню 2021 г. механизма государственно-частного партнерства для компаний-разработчиков ИИ-решений, этим займутся Минэкономразвития и Сбербанк.

Сбербанк выступает центром компетенции по ИИ и отвечает за его развитие, в банке работает лаборатория по ИИ.

Сбербанк, "Газпром-нефть", "Яндекс", Mail.ru Group, МТС и РФПИ подписали в ноябре 2019 г. соглашение о сотрудничестве в развитии ИИ. РФПИ уже привлек $2 млрд от иностранных инвесторов на развитие технологий ИИ. Одна из ключевых задач — вывод российских компаний в области ИИ на международные рынки.