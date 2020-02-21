Неонатологи Бурятии выходили новорожденную весом 500 граммов. Малышка появилась на свет на 23-й неделе беременности, передает ГТРК "Бурятия" со ссылкой на Инстаграм Минздрава.

На опубликованной в аккаунте фотографии можно увидеть настоящее чудо: ростом новорожденная была около двадцати сантиметров. Это немногим больше, чем шариковая ручка. После рождения малышка сразу была помещена в специальный кувез для недоношенных. Он снабжен всей необходимой для обеспечения жизнедеятельности аппаратурой.

Как сообщает Минздрав республики, после почти четырех месяцев пребывания в перинатальном центре девочку наконец можно было забрать домой. На момент выписки она весила уже 2 кг 642 грамма.

Кстати, совсем недавно подобная чудесная история произошла в Мытищинской городской клинической больнице. Местные врачи выходили ребенка весом 495 граммов. Об этом передавал ТАСС. Малыш сначала находился в реанимации для новорожденных, а затем он вместе с мамой — в Мытищинской больнице. По заверениям врачей, через пару недель он сможет поехать домой.