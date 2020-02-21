Месси под колпаком. Налоговики Аргентины следили за футболистом

В Аргентине вспыхнул скандал вокруг лучшего футболиста мира Лионеля Месси, который на клубном уровне играет за испанскую "Барселону". Доходы игрока не давали покоя налоговым службам страны, которые устроили слежку за лидером национальной команды.

Расследованием возможных фактов шпионажа государственных структур за Месси и его денежными потоками занялся федеральный судья Аргентины Родольфо Корраль. Он считает, что со стороны служб правительства прежнего президента страны Маурисио Макри могли случиться незаконные действия в отношении футболиста.

Лидер "Барсы" фигурирует в списке из более чем 60 человек, находившихся в базе Федеральной налоговой службы Аргентины и Управления по вопросам миграции, сообщает испанское издание Marca. И судья Корраль расследует, вели ли эти ведомства свою работу в этом направлении в рамках закона.

Расследование началось лишь нынешней зимой, однако еще в 2017 и 2018 годах известный аргентинский журналист Карлос Паньи сообщал, что за Месси шпионили в связи с "Панамским досье", которое содержало документы ряда оффшорных компаний, помогающих богачам уходить от налогов.