Ковальчук может задержаться в "Монреале". Ему предлагают пять млн долларов

Российский хоккеист Илья Ковальчук может продолжить свои заокеанские выступления в НХЛ в своем нынешнем клубе "Монреаль Канадиенс". В канадском клубе планируют продлить действующее соглашение с россиянином.

На данный момент контракт Ковальчука с "Монреалем" рассчитан на срок до конца сезона, по условиям которого российский хоккеист заработает 700 тысяч долларов. Новый же договор 36-летнего нападающего будет продлен еще на один год. Улучшится и его финансовая составляющая – за сезон Ковальчук сможет заработать до пяти миллионов долларов.

"Идут разговоры о продлении контракта Ковальчука в "Монреале" на год, — сообщил в своем личном Twitter журналист Даррен Дрегер. – Вероятный базовый оклад составит 3,5 млн долларов. Однако он может подняться до пяти млн за счет бонусов. Обсуждения условий продолжаются".

Напомним, что Ковальчук пополнил "Монреаль" после того, как был выставлен на драфт отказов "Лос-Анджелес Кингз". В текущем сезоне Ковальчук сыграл в 38 матчах, набрав 21 балл: девять голов и 12 ассистов. Из них 12 очков (6+6) – в составе "Канадиенс".