Вести.net: коронавирус принес разработчикам игр и приложений миллиарды долларов

Вспышка коронавируса привела к росту продаж игр и образовательных приложений на $150 млрд. По данным аналитической компании AppAnnie мировая индустрия игровых и других онлайн-приложений выросла за счет рекордного количества скачиваний китайскими пользователями, более 220 млн загрузок через интернет-магазин Apple. Средняя недельная загрузка приложений в течение первой декады февраля подскочила на 40% по сравнению со среднем показателем за весь 2019 год.

В отчете AppAnnie такой скачок объясняют тем, что из-за карантина людям просто скучно и они тратят свое время, играя в игры. Причем так активно, что доходы от игровых приложений в Китае выросли на 12% по сравнению с предыдущим годом и, по прогнозу, это рост продолжится в последующие недели, поскольку предприятия во многих городах остаются закрытыми. Люди проводят больше времени за игрой и это дает новые возможности для монетизации. Растет не только игровая индустрия, но и сфера онлайн-обучения.

Загрузки образовательных приложений в феврале резко подскочили, из-за того, что школы во многих крупных китайских городах остаются закрытыми. В частности издание Financial Times сообщает, что акции компании Tencent, крупнейшего разработчика мобильных игр в Китае, находятся сейчас на двадцатимесячном максимуме, а рыночная капитализация компании превышает $500 млрд. Акции компании New Oriental Education, которая занимается онлайн-образованием в КНР за два месяца этого года выросли в цене на 17%.

HTC работает над гарнитурой смешанной реальности. Устройство получило название Project Proton и, как пишет издание Arts Technica, первый прототип собирались показать на выставке в Барселоне, а после отмены конгресса на MWC, компания без лишней суеты презентовала новую разработку - очки смешанной виртуальной и дополненной реальности. Устройство похоже будет легче и менее громоздким, чем существующие версии VR-гарнитуры серии Y и внешний прототип напоминает скорее горнолыжную маску, или очень крупные солнцезащитные очки.

Журналисты конечно же уже пошутили, что HTC решила создать новые Magic Leap. Однако в разговоре с авторами издания Arts Technica президент HTC Vive Дэн О'Брайен не уточнил будет ли Proton транслировать реальное окружение пользователей с помощью сквозной камеры как это происходит у HTC Vive Pro или же это будет вариант с прозрачным стеклом, через который видно окружающий мир и некие 3D объекты, как в Magic Leap или та же Hololens, то есть главный вопрос остался пока без ответа.

При этом президент HTC Vive сказал, что часть электроники, включая системные процессоры, память, аккумулятор и модем 5G вынесена во внешний модуль, который можно будет прицепить к поясу. Это связано с габаритами устройства, ведь пользователям намного удобнее носить модуль батареи и модема не на лбу, а за спиной. Представители HTC также отмечают, что устройство находится на стадии активной разработки, поэтому ни спецификаций, ни примерной цены, ни даже окончательного фактора назвать пока нельзя.