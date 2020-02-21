Новейшие МиГи смогут садиться без пилота

Корпорация "МиГ" разработала систему автоматической посадки для боевых самолетов в плохую погоду. Она поможет пилоту выйти на глиссаду и начнет снижать истребитель до тех пор, пока летчик сам не увидит взлетно-посадочную полосу, сообщат пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации".

Система автоматической посадки прошла испытания, одобрена летчиками и уже запатентована корпорацией "МиГ". Впервые она появится на многоцелевых истребителях МиГ-29 и МиГ-35.

МиГ-35 – дальнейшее развитие истребителя МиГ-29. Боевой машине переделали ряд элементов крыла и фюзеляжа: теперь они сделаны из композитов, а не из металла.

На самолет установили современную радиолокационную станцию, которая замечает летательный аппарат на расстоянии до 160 километров, одновременно способна сопровождать до 30 воздушных целей и обстреливать до 6 летательных аппаратов.

МиГ-35 способен разгоняться до 2100 километров в час и выдерживать девятикратные перегрузки. На борт самолет берет свыше 6 тонн бомб и ракет.