Лукашенко: Россия предложила компенсировать Белоруссии потери из-за налогового маневра

Президент РФ Владимир Путин предложил компенсацию Белоруссии в размере 300 миллионов долларов из-за налогового маневра, снизившего доходы белорусского бюджета. Об этом сообщил президент Белоруссии по итогам телефонного разговора с российским президентом.

Президент России "внес предложение, чтобы мы над ним подумали, в том числе и по поставкам нефти в Беларусь", сообщил Александр Лукашенко.

По его словам, российский президент предложил рассчитать формулу, "сколько мы от уменьшения таможенной пошлины в 2020 году потеряем к уровню прошлого года".

В прошлом году Белоруссия получала около 1 миллиарда долларов от поставок и переработки нефти, а в этом году после снижения пошлины в России из-за налогового маневра Белоруссия получит 700 миллионов долларов.

Российский президент предложил компенсировать эти потери. "Он сказал: мы 300 миллионов долларов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям", — отметил Лукашенко (цитаты госагентства "БелТА").

Поступление экспортных пошлин на нефтепродукты в бюджет Белоруссии в 2019 году упало на треть из-за налогового маневра в России и приостановки экспорта из-за загрязнения российской нефти, сообщил ранее председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Юрий Сенько.

Белоруссия закупает российскую нефть по формуле, в структуру которой включены таможенные пошлины, и соответственно от их изменений зависит и цена на нефть для белорусских НПЗ. Налоговый маневр в России ведет к снижению таможенной пошлины для российских компаний и, как следствие, удорожанию нефти для Белоруссии.

В 2020 году пройдет очередной этап налогового маневра в России (изменение акцизов и пошлин для российских нефтекомпаний), и цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на 17,7 доллара за 1 тонну. По данным "Белнефтехима", цена на нефть для НПЗ страны дорожает последние годы: в 2015-2018 году белорусские НПЗ работали в условиях предыдущего этапа налогового маневра. Так, если в 2014 году нефть для производителей Белоруссии стоила около 50 процентов от мировой цены, то сегодня уже предлагается по цене выше мировых.