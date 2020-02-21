Праздничный концерт, шоу и фильмы: выходные с телеканалом "Россия 1"

Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В эти длинные выходные телеканал "Россия 1" подготовил множество подарков для своих телезрителей.

22 февраля в 21:00 состоится премьера комедийной мелодрамы "Маршруты любви". У девушки Нелли скучная работа и никаких перспектив в личной жизни. Вместе с подругами она решает записаться на экстремальный тренинг по выживанию. Готовы ли изнеженные москвички ли к испытаниям вдали от цивилизации?

23 февраля в 15:50 телеканал покажет всенародно любимую комедию Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию". Сразу после фильма – в 17:50 – очередной выпуск вокального шоу "Ну-ка, все вместе!". Выступления участников оценивают сразу 100 человек в студии. Песни, которые прозвучат в программе, сделают праздник особенным и запоминающимся.

В 22:20 телезрители увидят "Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества. Прямая трансляция из Государственного Кремлевского дворца", в котором примут участие звезды российской эстрады.

24 февраля в эфир выйдет новый выпуск юмористического шоу "100ЯНОВ". Юрий Стоянов вместе с Михаилом Ефремовым, Игорем Золотовицким, Юлией Ауг, Олесей Железняк и другими актерами сыграют в веселых скетчах. На этот раз это будут истории мужественных, суровых и брутальных героев — от милиционера-старовера до "мужа на час", от бабушки-следователя до молодого дембеля.



В 20:30 состоится премьера картины "Герой". Это захватывающий фильм о шпионских играх, жестоком конфликте отца и сына, смертельном риске и, конечно, о любви. В главных ролях Владимир Машков, Александр Петров и Светлана Ходченкова.

В 23:30 телеканал "Россия 1" покажет блокбастер "Экипаж". История подвига в небе и на земле — с Данилой Козловским в роли дерзкого летчика и Владимиром Машковым в роли командира корабля — снова заставит сердца зрителей биться чаще.

В 01:40 начнется остросюжетный сериал "Родина" Павла Лунгина. Майор Алексей Брагин, которого играет Владимир Машков, шесть лет был в плену на Северном Кавказе. После освобождения он пытается вернуться в мирную жизнь, но его там уже никто не ждет. Запутанная интрига сталкивает майора с психологом-аналитиком Анной (Виктория Исакова). Она начинает подозревать, что Брагин был завербован террористами.