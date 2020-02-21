Рогозин сравнил космические пуски с наркотиком

В ходе конференции "Авиационное и космическое страхование в России" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признался в зависимости от запуска космических ракет.

"Участие в запуске — это очень ответственно и эмоционально, это как наркотик", — заявил он.

По словам Рогозина, он создает на космодроме "боевую атмосферу", подбадривает космонавтов, поддерживает сотрудников.

Он рассказал, что в своем рабочем кабинете в реальном времени наблюдает не только за стройкой космодрома Восточный, но и за подготовкой к отправке на Байконур Многоцелевого лабораторного модуля. Рогозин отметил, что таким образом пытается использовать "не только технические, но и психологические" средства контроля и повышения ответственности, передает РИА Новости.

Рогозин отметил, что Роскосмос впервые за 16 лет завершил минувший год без единой аварии.