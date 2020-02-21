Появился первый тизер нового Volkswagen Golf GTI

Уже известно, что Volkswagen готовит двойной удар: семейство Golf восьмого поколения в начале марта пополнится сразу двумя "горячими" модификациями. И если первое фото дизельного Golf GTD уже опубликовано, то официальное изображение культового GTI появилось впервые.

И между ними явно много общего. Volkswagen начал рассекречивать обе модели с демонстрации их передних частей, и, похоже, отличить дизельный хот-хэтч от бензинового будет затруднительно.

Судя по тизерам, основной приметой Golf GTI станут знаменитая аббревиатура на радиаторной решетке и не менее знаменитая красная полоска, на этот раз соединяющая уже знакомую светодиодную оптику. Все остальное у двух пятидверок будет общим - по крайней мере, в "лице".

Остальные детали внешности пока не рассекречены. Как, собственно, и технические характеристики: моторы обоих хот-хэтчей должны стать главным сюрпризом премьеры. Вот только недавняя утечка несколько подпортила производителю интригу, так как данные о мощности двухлитровых моторов обеих пятидверок в Сеть уже просочились.

Согласно этой информации, отдачу дизеля для Golf GTD поднимут до 200 л.с., а бензиновый мотор того же объема сможет развивать 245 л.с. Более того, обещают "джитиаю" и более хардкорную версию с обозначением TCR. По слухам, хэтч для клубных гонок сможет похвастать чуть ли не 300-сильным мотором.

Обе уже анонсированные новинки покажут публике уже 3 марта в рамках выставки в Женеве. Дата дебюта Golf TCR пока не определена, а вот официальное рассекречивание флагманского Golf R намечено на июль и состоится на "Фестивале скорости" в британском Гудвуде.