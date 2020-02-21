Минфин предложил лишать нефтяников льгот в случае невыполнения обязательств по развитию проектов

Минфин намерен строже следить за выполнением нефтяниками своих обязательств после получения от государства налоговых льгот на развитие проектов. Невыполнение обязательств может привести к отмене льгот, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Налоговые льготы можно рассматривать для ряда проектов, но только в увязке с обязательством инвестирования полученных от льгот денег в развитие производства, подчеркнул Силуанов в интервью РБК.

Минфин создаст подразделение, которое начнет отслеживать выполнение обязательств. "Не выполнил — до свидания, с льготой распрощался”, — отметил Силуанов.

Если предоставлять льготы без условий, то они не работают. "Мы видим, что инвестиции не увеличиваются, дивиденды выплачиваются все больше, и больше, и больше", — пояснил министр. В итоге льготы, то есть бюджетные расходы, то есть те деньги, "которые мы не дополучили, идут в карманы акционеров”, подчеркнул Силуанов.

В свою очередь Минэнерго считает, что без новых льгот добыча нефти в России, которая приносит основной доход в бюджет, начнет сокращаться после 2021 г. В 2019 г. в России добыли 560 млн тонн нефти.

В России с 2019 г. проходит обкатку налог на дополнительный доход (НДД). НДД призван обеспечить более рациональный подход к использованию недр, повысить рентабельность разработки месторождений и ускорить приток инвестиций в проекты с истощенными и трудноизвлекаемыми запасами.

Однако Минфин не совсем доволен статистикой применения НДД, поскольку выпадающие доходы бюджета составили в 2019 г. 160 млрд руб.Минфин предложил изменить условия применения НДД.