23 февраля в центре Москвы перекроют несколько улиц

23 февраля в центре Москвы будут перекрыты несколько улиц.

В этот день пройдет демонстрация и митинг по случаю годовщины создания Советской Армии и Военно-морского флота. В связи с этим с 9 часов утра будет закрыт участок Страстного бульвара от Большой Дмитровки до Петровки.

Также будет перекрыт участок Петровки от Страстного бульвара до Театрального проезда с 11:40 до окончания прохождения колонны и Театральный проезд в районе пересечения с Петровкой с 12:45 до 13:00.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы также предупредили, что в районе проведения демонстрации нельзя будет припарковать машину.