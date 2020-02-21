Священника, пытавшегося вскрыть могилу святой, отправили служить в тюрьму

В Челябинской области священника, который пытался вскрыть могилу местной святой, отправили служить в места лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии РПЦ.

20 февраля представители митрополии провели архиерейский совет. На нем приняли кадровое решение: назначили епископа Копейского Пармена (в миру Виктора Щипелева) руководителем Межъепархиальной коллегии Челябинской митрополии по тюремному служению.

Как передает URA.RU со ссылкой на свой источник, Пармен уже проводил службы в местах лишения свободы.

"Его отправили на такие службы сразу, как перевели из Троицка на должность викария в Челябинскую епархию, – рассказал собеседник издания. – Теперь это утвердили официально".

В августе 2019 года сообщалось, что служивший тогда в Троицке Пармен пытался вскрыть могилу Евдокии Чудиновской, чтобы перевезти останки в строящийся монастырь. Местные жители, почитающие Евдокию как святую, хотя она и не канонизирована, помешали ему это сделать.

Могила Евдокии Маханьковой (Дунюшки, как ее называют местные жители) расположена в селе Чудиново. Считается, что умершая в 1948 году праведница дарует чудесное исцеление. К месту ее захоронения приезжают паломники.