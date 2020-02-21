Власти Испании заподозрили премьер-министра Болгарии в отмывании денег

Правоохранительные органы Испании расследуют возможное участие премьер-министра Болгарии Бойко Борисова в отмывании денег в Испании, сообщает газета El Periodico.

Полиция Каталонии в марте 2019 г. получила заявление от болгарской неправительственной организации MC BUUP, отмечает ТАСС. В возможных махинациях заподозрили также бывшую болгарскую модель Бориславу Йовчеву. Женщина и ее отец входили в руководство двух компаний со штаб-квартирами в Барселоне — Numin Invest SL и EMA BGS SL. Эти компании с 2013 г. получили более 5 млн евро, деньги могли поступить от физических лиц, которые проживают за пределами Испании.

MC BUUP утверждает, что Йовчева и ее семья жили в роскошной вилле в провинции Барселона. Расследование показало, что недвижимость куплена за 3 млн евро в 2013 г. и зарегистрирована на компанию Numin Invest SL. По версии газеты, в январе-июне 2013 г. Йовчева являлась единственным руководителем этой компании, капитал которой составлял 3 тыс. евро. Затем компанию возглавил ее отец, который внес в капитал компании еще около 3 тыс. евро.

Следователи обнаружили еще одну компанию — EMA BGS SL, которая владеет магазином одежды в Барселоне. В эту компанию вложено не менее 2,3 млн евро, которые якобы поступили от другой фирмы. Штаб-квартира EMA BGS SL зарегистрирована на вилле, где жила Йовчева.

На вилле зарегистрирован также ребенок, единственным законным опекуном которого значится Йовчева. MC BUUP утверждает, что Борисов мог иметь отношения с Йовчевой. Сам Борисов отрицает всякую связь с моделью.

Полиция установила, что инвестиции обеих компаний в Каталонии превысили 5 млн евро. Правоохранительные органы не получили документы, подтверждающие, что Йовчева и ее отец имели бы законные доходы для такого образа жизни.

Полиция в своем отчете привела утверждение MC BUUP, что деньги могут быть "связаны с незадекларированными средствами высокопоставленных чиновников болгарского правительства".