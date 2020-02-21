Павленский украл видео, спровоцировавшее порноскандал в Париже

Российский художник-акционист Петр Павленский заявил, что украл видео интимного характера, на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво, с компьютера своей девушки в ноябре прошлого года.

Павленский, которого обвиняют в распространении интимных видео, заявил ранее, что не жалеет о произошедшем, и не боится, что его лишат политического убежища во Франции​​​.

"Она не знала, что я нашел и украл это видео. Я его опубликовал и оно начало расходиться, и после она не могла ничего поделать", — сказал по-французски Павленксий телеканалу CNN.

Он рассказал, что подруге не понравился факт кражи файлов с ее компьютера. Для него публикация видео стала "только началом", и он был рад, что люди оценили материал, передает РИА Новости.

Как сообщалось ранее, парижская прокуратура обвиняет Павленского и его подругу Александру де Таддео во "вмешательстве в частную жизнь" и "распространении без разрешения видео сексуального характера", на котором якобы запечатлен экс-кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво.

Кроме того, в отношении акциониста, получившего политическое убежище во Франции в 2017 году, расследуется уголовное дело о драке, произошедшей 31 декабря прошлого года. Павленскому и де Таддео предъявлены обвинения, они находятся под судебным контролем.

По словам адвоката Павленского, по второму делу ему пока не предъявлены обвинения, он будет вызван в судебные органы позже.