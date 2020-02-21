Глыба льда рухнула на внучку с бабушкой в Перми

Юная жительница Перми получила черепно-мозговую травму, а ее бабушка — многочисленные ушибы в результате падения наледи с крыши жилого дома. СКР завел уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел днем 19 февраля на углу Комсомольского проспекта и улицы Революции. По удар попали семилетняя девочка и ее 67-летняя бабушка. На кадрах видно, как на них с крыши дома падает глыба льда и сбивает ребенка с ног.

Девочку госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ее состояние врачи оценивают как стабильное. Пенсионерка отделалась ссадинами и ушибами.

Следователи уже установили, что управляющая компания, которая обслуживает этот дом, заключила договор на выполнение работ по чистке кровли с индивидуальным предпринимателем, но тот подошел к делу спустя рукава.