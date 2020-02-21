Два популярных приложения "Яндекса" сольются в одно

В "Яндекс.Картах" появится "Яндекс.Транспорт". Оба приложения сольются в одно с переносом всех возможностей "Транспорта", а как отдельное приложение "Яндекс.Транспорт" перестанет существовать с мая 2020 года. Все сохраненные пользоваетлями данные при этом автоматически перенесутся в "Яндекс.Карты".

Следить за движением автобусов, троллейбусов и трамваев, а также маршруток можно будет в специальном разделе "Карт". Включаться он будет кнопкой "Транспорт", расположенной на главном экране приложения. При переходе в этот раздел остановки станут на карте крупнее, а автомобильные дороги - менее заметными. Избранные маршруты и остановки, сохраненные в "Транспорте", автоматически перенесутся в "Яндекс.Карты".

В будущем "Яндекс" планирует добавлять в раздел "Транспорт" новые возможность . Так, например, планируется отображать полное расписание движения транспорта и совершенствовать алгоритмы построения маршрутов.

В поисковике также сообщили Вестям.Ru, что "Яндекс.Картами" каждый месяц пользуются около 50 миллионов человек. Программа позволяет выбирать, на чем удобнее и быстрее добраться до нужного места: на общественном транспорте, машине или такси. У приложения также есть офлайн-режим для просмотра карт без доступа к интернету.