Vitol ждет восстановления рынка нефти после падения спроса из-за вируса

Генеральный директор Vitol Group Рассел Харди ожидает, что рынок нефти столкнется с серьезным спадом спроса, но затем восстановится, пишет Bloomberg.

Рынок столкнулся с потерей спроса на 200 миллионов баррелей в первом квартале, при этом в Китае наблюдается снижение на 4 миллиона баррелей в сутки, поскольку вспышка коронавируса ослабила экономическую активность и ограничила поездки, отметил Харди. В то же время, по его словам, падение поставок из Ливии и Венесуэлы и перспектива более глубоких сокращений добычи со стороны ОПЕК ослабляют опасения рынка.

"Все эти факторы помогут сбалансировать 200 миллионов баррелей, что позволит рынку во второй половине года оставаться в лучшем положении", — сказал Харди в интервью Bloomberg Television.

"Через пару недель состоится заседание ОПЕК, и рынок ожидает какой-то реакции в отношении поставок со стороны ОПЕК", — добавил он.

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу дополнительно на 600 тысяч баррелей в сутки, чтобы поддержать спрос на фоне вспышки COVID-19 в Китае, который является крупным потребителем нефти.

Vitol, крупнейший в мире независимый нефтетрейдер, ожидает повышения цен на нефть до $60-70 за баррель в ближайшие месяцы.

Между тем, Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на нефть снизится в первом квартале впервые более чем за 10 лет из-за последствий эпидемии.

Агентство снизило свой прогноз по росту спроса на 2020 год на 365 тысяч баррелей в сутки до 825 тысяч баррелей в сутки. Это минимальный показатель с 2011 года.