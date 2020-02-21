Песков отреагировал на страхи россиян в связи с возможным уходом Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетовал, что политологи все время куда-то "уходят" Владимира Путина. Так он прокомментировал исследование Центра политической конъюнктуры, посвященное страхам россиян из-за ухода Путина с поста президента в 2024 году​​​.

Песков напомнил, что Путин находится только в начале своего президентского срока. "Он никуда не уходит, он является президентом Российской Федерации, еще раз повторяю, в начале электорального срока", — сказал пресс-секретарь.

По его словам, у президента "планов громадье, работы много, проблем много, достижений много, а его все время куда-то уходят, а потом это неистово обсуждают".

Ранее директор ЦПК Алексей Чеснаков рассказал, что у россиян есть страхи по поводу ухода Путина. В частности, люди боятся потери авторитета страны на международной арене и даже территориальных претензий. Более половины опрошенных считают, что ситуация в России может ухудшится. Также среди страхов россиян – обострение межнациональных конфликтов, рост коррупции и нарастания угрозы со стороны США.

В целом же, по словам авторов исследования, Путин остается самым популярным политиком в стране, который не имеет конкурентов, способных заменить его.