Samsung в России начал принимать заказы на Galaxy S20

Все три новых флагманских смартфона новой линейки Galaxy - S20, S20+ и S20 Ultra (подробнее о них Вести.Ru рассказывали в день анонса) - теперь можно заказать в России. Стоят они от 70 до 100 тысяч рублей.

Самый компактный из трёх аппаратов - Galaxy S20 с диагональю экрана в 6,2 дюйма - можно заказать в сером, голубом или красном цветах по цене 69 990 рублей. На 10 000 рублей дороже обойдётся Galaxy S20+ с 6,7-дюймовым дисплеем. Этот аппарат будет продаваться в сером, чёрном и красном цветах.

Наконец, за 99 990 рублей можно приобрести самую продвинутую (и увесистую - 220 граммов) модель, Galaxy S20 Ultra. Для неё доступны только два цвета - чёрный и серый. Устройства также можно купить по программе трейд-ин с выгодой до 15 000 рублей, по программе Samsung Forward с ежемесячным платежом от 4 290 рублей или в рассрочку, платя от 2 917 рублей в месяц.

Как сообщается на официальном сайте производителя, оформив заявку, пользователи получат вместе со смартфоном подарок - новые полностью беспроводные наушники Galaxy Buds+ белого цвета.