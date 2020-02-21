Формула-1. Райкконен стал лучшим во второй день предсезонных тестов

На трассе "Барселона-Каталония" прошел второй день предсезонных тестов команд-участниц чемпионата мира по автогонкам в классе "Формал-1". Лучший результат показал экс-чемпион мира финн Кими Райкконен из команды Alfa Romeo. Даниил Квят во второй сессии не участвовал.

Райкконен прошел по трассе 134 круга и в лучшем из них показал время 1 мин. 17,091 сек. Второе время показал Серхио Перес из "конюшни" Racing Point, третье – у Даниэля Риккардо из Renault.

Лидер команды Ferrari Себастьян Феттель показал шестое время, а чемпион мира Льюис Хэмилтон (Mercedes) – только 9-е. Напарник британца Валттери Боттас замкнул список из 13-ти гонщиков.