Хью Джекман заступился за ребенка, которого затравили в школе из-за карликовости

Актер Хью Джекман записал трогательное обращение к мальчику, которого затравили в школе в школе из-за его заболевания. Ребенок страдает ахондроплазией, которая приводит к карликовости.

Мама девятилетнего Куэйдена Бейлза из Австралии опубликовала в Facebook видео, на котором она забирает из школы заплаканного сына. Мальчик признается, что его опять обидели одноклассники, и говорит, что не хочет жить. Вскоре после публикации ролик разлетелся по Сети.

Видео не оставила равнодушным сурового "Росомаху". Джекман опубликовал в Twitter свой ролик, в котором выразил поддержку ребенку.

"Куэйден, ты сильнее, чем думаешь. Что бы ни случилось, я всегда буду твоим другом", – сказал он.

Quaden — you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953