Коронавирус негативно сказывается на экономике Германии из-за снижения экспортных заказов

На росте экономики Германии негативно сказывается ситуация из-за границ государства, поскольку экспортные заказы сократились, а производители забеспокоились о воздействии вспышки коронавируса на их цепочки поставок, передает Bloomberg.

В то время как неожиданный скачок индекса менеджеров по снабжению (PMI) для промышленности страны привел к росту европейской валюты, отчет показывает, что показатель не столь высок, как может показаться на первый взгляд.

Ожидания по объему производства в течение следующих 12 месяцев упали, производители все еще сокращают рабочие места, а найм в сфере услуг замедлился.

IHS Markit, которая публикует данные по PMI, заявила, что повышение индекса в промышленности до 13-месячного максимума, вероятно, было искажением, вызванным в основном перебоями в цепочке поставок.

Единая европейская валюта выросла в цене на 0,2% до 1,0810 доллара по состоянию на 09:47 по франкфуртскому времени.

Общий экономический импульс в Германии в феврале практически не изменился с января, что свидетельствует о том, что внутренний спрос остается стабильным. Рост в сфере услуг замедлился, что в некоторой степени связано со снижением количества туристов.

Отчет указывает на неопределенные перспективы роста в еврозоне с 19 странами, потенциально увеличивая длительное замедление экономики. Производители как в Германии, так и во Франции сообщили о сбоях из-за вспышки коронавируса в Китае, где многим фабрикам пришлось закрыть свою деятельность.