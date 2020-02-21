Экспертиза: останки из Мойки принадлежат Ещенко

Генетическая экспертиза человеческих останков, найденных в Мойке в конце декабря, подтвердила их принадлежность аспирантке Санкт-Петербургского госуниверситета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, передает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, 26 декабря 2019 года в Мойке были обнаружены человеческие останки. По данным следствия, они могли принадлежать Ещенко.

Девушка была убита в ночь на 8 ноября прошлого года из мелкокалиберного обреза. В совершении преступления обвиняется 63-летний экс-доцент СПбГУ Соколов, с которым девушка состояла в близких отношениях. Через пару дней после убийства Соколов расчленил тело сожительницы и частично успел утопить в Мойке.

В ноябре спасатели обнаружили все части расчлененного тела 24-летней девушки, кроме ног. 16 ноября Ещенко была похоронена на Кубани, в родной станице Старовеличковской.

Соколов сознался в содеянном. Он находится под арестом в Москве, где проводилась его психолого-психиатрическая экспертиза. Как сообщалось, историк признан вменяемым. Таким образом, выдвигаемая защитой версия об убийстве в состоянии аффекта, была опровергнута.

Расследование дела ведет центральный аппарат СК РФ.