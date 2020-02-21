Полицейский из Люберец напал на таксиста, избил и ограбил его

Следователи выясняют подробности разбойного нападения на столичного таксиста. Накануне двое мужчин и девушка заказали поездку в Люберцы, но по дороге заставили остановить машину, а затем избили и ограбили водителя. Причем один из нападавших оказался полицейским. Сейчас он под домашним арестом, из органов мужчину уже уволили.

Напавшие на таксиста пассажиры не подозревали, что их действия сняли на телефон очевидцы. Возникла словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. Водителя повалили на землю и начали бить ногами и палкой. Досталось и машине.

Потерпевший — 30-летний Руслан Хисмятуллов — рассказал: в Кунцеве к нему в такси сели двое молодых людей и девушка, попросили довезти в Люберцы. Но по дороге заказ пришлось прервать.

"Всю поездку они вели себя вызывающе, матерились, толкали меня. Я понял, что они находятся под воздействием каких-то веществ, — рассказывает потерпевший. — Я им сообщил: ребята, если вы не прекратите вести себя таким образом, то ваша поездка закончится. На что мне было сказано: "Ты знаешь, кто мы? Я сотрудник! Мы тебя закроем по статье!"

Нападавшим оказался младший сержант полиции — 24-летний Владислав Панфилов. Вместе с товарищем он не только избил водителя, но и украл из салона 10 тысяч рублей. Руслан сразу вызвал полицию.

При задержании полицейский оказывал сопротивление своим же коллегам. Они были вынуждены заковать его в наручники.

Владислав Панфилов, напавший на таксиста, проживает в Люберцах. Сейчас он находится под домашним арестом и дверь никому не открывает, ни с кем на контакт не идет.

"Поведение сотрудника полиции таким не должно быть. Это представители власти, они не имеют права себя так вести — настолько агрессивно. Это просто вакханалия, какой-то вопиющий случай!" — говорит владелец таксопарка Бениамин Шагинян.

Следователи сразу начали проверку и быстро установили виновных.

"Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание. Его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", — рассказала заместитель начальника Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Екатерина Гузь.

Нападавшим предъявили обвинения по двум статьям — разбойное нападение и умышленное повреждение имущества. Так что Владислав Панфилов, скорее всего, лишится не только работы, но и свободы.