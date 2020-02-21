Новый Volswagen Caddy: с панорамной крышей и цифровой приборкой

Volkswagen уже успел подразнить общественность парочкой тизеров, но реальность, как водится, оказалась чуть более приземленной. Тем не менее, серьезно обновившийся впервые за 16 лет "Кэдди" действительно полностью новый: комфортный, цифровой и очень похожий на "Гольф".

В пятом поколении Volkswagen Caddy, уже разошедшийся по миру тиражом более 3 миллионов экземпляров, наконец-то переехал на модульную платформу MQB. Это напрямую роднит его с VW Golf, за исключением тяги Панара в задней подвеске. Кроме того, смена "тележки" позволила сделать фургон более умным и вместительным: к примеру, в Caddy Maxi поместится сразу два европоддона, а объем кузова базовой грузовой версии составляет 3,3 кубометра. У Caddy Maxi - 4 "куба" при длине колесной базы в 2 755 и 2 970 мм соответственно. Число пассажирских мест новинки при этом достигает семи.

Полностью новый кузов "Кэдди" выполнен в той же стилистике, что и экстерьер "Гольфа" - достаточно взглянуть на оформление переднего бампера и головной оптики. Сзади появились вертикальные фонари (в топовых комплектациях оптика будет полностью светодиодной), на бортах - выштамповки, а линия крыши чуть завалена к задним дверям, что делает силуэт фургона более динамичным. Коэффициент аэродинамического сопротивления удалось уменьшить с 0,33 до 0,30.

Полностью переработанный интерьер может быть снабжен как "цифровым кокпитом" с виртуальной панелью приборов и тачскрином мультимедийной системы, так и новой системой Innovision Cockpit - в этом случае "Кэдди" сможет похвастать не только 10-дюймовым монитором, но и целым рядом онлайн-сервисов. Целый ряд привычных физических кнопок и регуляторов - например, поворотный переключатель головного света - заменен на сенсорные панели.

В список доступного оборудования вошли, к примеру, атмосферная подсветка салона, люк в крыше площадью 1,4 м, система бесключевого доступа, сервоприводы для дверей, 18-дюймовые колесные диски и сразу 19 водительских ассистентов, шесть из которых полностью новые. Это, к примеру, адаптивный круиз-контроль, который вместе с системой удержания в полосе превращается в автопилот 2 уровня, а также ассистент движения с прицепом.

Моторную гамму новинки составят всего из двух двигателей объемом 1,5 и 2,0 л, но в итоге число возможных комбинаций на старте продаж достигнет семи (не считая разных типов кузова). Дизель сможет развивать 75, 102 или 122 л.с., бензиновый - 116 л.с., а работать им предстоит с 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонной DSG, причем для самого мощного дизеля предложат еще и полный привод. Чуть позже должна появиться модификация, работающая на природном газе.

Дизель получил систему двойного впрыска мочевины AdBlue и назван одним из самых чистых в мире. Оба мотора оснащаются фильтрами твердых частиц и заявлены как весьма экономичные: экономия топлива должна достигнуть 12%. Продажи Caddy в Европе стартуют уже в этом году, а до нас "каблучок" должен добраться в 2021-м.