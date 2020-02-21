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Коронавирус 47 минут назад

21 февраля 202014:51 Евгений Нипот

Душ бьет током, двери не закрываются: эвакуированных украинцев отправили в санаторий без удобств

Душ бьет током, двери не закрываются: эвакуированных украинцев отправили в санаторий без удобств

В санатории в "Новых Санжарах", куда привезли эвакуированных из Уханя, нет элементарных удобств. Как рассказывают размещенные там люди, из кранов течет ржавая вода, двери в комнаты не закрываются, есть проблемы с электропроводкой. В таких условиях им предстоит пробыть как минимум две недели.

Не успели эвакуированные из Китая украинцы оправиться от "радушного" приема на Полтавщине, как столкнулись с новыми сюрпризами. Уже в номерах санатория "Новые Санжары".

И хоть двери нараспашку, а уставшие комнаты судя по всему совершенно не готовы к приему потенциально инфицированных, премьер-министр Гончарук уверенно рапортует в Раде, что все под контролем.

"Все необходимое для людей обеспечено, — заявляет премьер-министр Украины Алексей Гончарук. — Они расселены по номерам, в тепле, накормлены. Эпидемиологическая и физическая безопасность им обеспечена".


Хотя о какой эпидемиологической безопасности может идти речь, недоумевают медики в самой Незалежной. Ведь СЭС – служба, которая занималась борьбой с распространением опасных заболеваний, – несколько лет назад была подвергнута жесткой реформе, а по сути ликвидирована под предлогом борьбы с коррупцией.

"Вместо того, чтобы убрать коррупционную составляющую, взяли и убрали эпидемиологов, разрушили под ноль все. Еще и уничтожили специалистов, поэтому ждать чего-то сверхъестественного не приходится, — подчеркивает ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. — В плане противоэпидемической защиты должна быть четкая вертикаль, которой сейчас нет. И пока ее не сделаем, будем находиться в состоянии хаоса".

Хаоса, который, по убеждению украинских политиков, спровоцировала экс-глава Минздрава, госпожа Супрун. Та самая дама, которая советовала соотечественникам получать витамины из пива, и, например, утверждала, что дети с температурой до 38 могут спокойно ходить в школу.

"Есть определенная система на случай эпидемии, которая работала. Но после так называемой реформы Супрун все эти органы были разогнаны, они не работают, поэтому и возник этот хаос. А на самом деле эпидемиологическая служба, которая была и которая имела все средства и методы, чтобы локализовать, а не предотвращать эпидемии. Когда их разогнали, возникла проблема", — считает сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы — За жизнь" Юрий Бойко.

Проблема, которая вызвала массовые беспорядки под Полтавой. В местных СМИ их уже окрестили "коронавирусным майданом". Все как полагается: с горящими покрышками, драками с силовиками, камнями, летящими в соотечественников, и массовыми задержаниями – арестованы 24 человека.

"Обратите внимание на реакцию населения западных областей. Пусть их везут на восток. Нормально, да? Те, кто протестует сегодня, — это подтверждение убогости радикальных сил", — заявил Виктор Медведчук, глава политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Чтобы эти силы хоть как-то усмирить, в "Новых Санжарах" на 14 дней осталась министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая. Правда, ей, сообщают местные СМИ, выделили отдельный домик. Где, наверняка, душ не бьет током, а двери хотя бы закрываются.

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