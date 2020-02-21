Слуцкий хочет Шатова. "Рубин" готов подписать хавбека "Зенита"

Казанский футбольный клуб "Рубин" в летнее трансферное окно планирует бесплатно получить полузащитника "Зенита" Олега Шатова. По окончании текущего сезона чемпионата России у хавбека истекает контракт с "сине-бело-голубыми".

Это означает, что он станет свободным агентом и может бесплатно пополнить любой клуб. Как сообщает Чемпионат.Com, накануне Шатов встретился с представителями казанцев в Турции и обсудил условия возможного перехода в "Рубин". Напомним, что главным тренером "Рубина" зимой стал Леонид Слуцкий, который в свое время вызывал Шатова в сборную России.

Шатов выступает за "Зенит" с 2013 года. За время игры в петербургском клубе он дважды становился чемпионом России, единожды выигрывал Кубок и дважды – Суперкубок России. В текущем сезоне он сыграл за "Зенит" восемь матчей, отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.