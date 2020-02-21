21 февраля 202014:39 Анна Балан

"Московская Масленица" и День защитника Отечества: как провести длинные выходные

"Московская Масленица" и День защитника Отечества: как провести длинные выходные

Москва готовится ко Дню защитника Отечества. 23 февраля в столичных парках пройдут исторические реконструкции, спортивные состязания, обеды из полевой кухни. А блины десятков видов по всему городу предлагают уже сейчас: в столице стартовал фестиваль "Московская Масленица". Можно не только попробовать необычные угощения, но и взять уроки их приготовления.

В Москве уже совсем по-весеннему тепло, светит солнце, а в воздухе — аромат блинов. Это значит, что Масленица совсем близко. В столице праздничные гуляния уже начались. Тридцать фестивальных площадок: карнавалы, уличные спектакли, уроки игры на музыкальных инструментах, народные забавы. И, конечно, блины — по русским, французским, японским и даже тайским рецептам.

На Манежной площади раскинулась небольшая деревенька с амбарами, хлебным двором и настоящей мельницей. А поселились там скоморохи из разных стран мира. Каждый день в 13:00 и 19:00 под звуки волынок и барабанов они устраивают красочные шествия. На площади Революции — Дом Музыки. Старинные музыкальные инструменты — научат играть на гуслях.

На улице Хачатуряна — блинный клуб. Миндальные, разноцветные, с припеком, есть даже блинный торт и блинный суп. Пробуем и учимся готовить под руководством шеф-поваров. А на бульваре Дмитрия Донского открылась булочная времен Москвы XIX века. Угощения — под стать эпохе: померанцевое варенье, пончики, расстегаи. Из масленичного меню — блины с чесноком, свеклой и сельдью. На Городецкой улице раскрывают секреты ювелирного мастерства. В сквере у Гольяновского пруда — ткацкая изба.

В воскресенье во всех городских парках отмечают День защитника Отечества. В Бабушкинском парке — концерт казачьего хора и военного оркестра. В Митине — сражения на лазерах и полевая кухня. В Перовском — историческая реконструкция: посетители смогут примерить на себя рыцарские доспехи. А в "Сокольниках" — поиграть в настольный футбол и пострелять из рогатки.

На ВДНХ посетители увидят, как менялся облик солдата на протяжении веков. Перед аркой главного входа каждые 10 минут будут появляться защитники Отечества — и каждый раз в новых костюмах: от древнерусских кольчуг до современной формы.

Для всех военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и кадетов только один день — 23 февраля — будет действовать свободный вход на экспозицию Музея Победы на Поклонной горе. Не забудьте только взять с собой удостоверение. А в сети кинотеатров "МосКино" все желающие могут на большом экране пересмотреть известные фильмы о войне.

Десять тысяч залпов, 72 установки: в воскресенье в 9 вечера над Москвой прогремит артиллерийский салют. Его запустят одновременно с 16 точек во всех округах города. Самый красочный, как обещают, будет на Поклонной горе.

Текст: "Вести-Москва"

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