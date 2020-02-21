Закрытие границ Британии может привести к всплеску современного рабства в стране

Предлагаемое закрытие границ Великобритании для низкоквалифицированных рабочих после Brexit рискует загнать уязвимых граждан ЕС в современное рабство, пишет The Guardian.

Как сообщили благотворительные организации, запрет на въезд приведет к буму на черном рынке низкооплачиваемых работников, который будет эксплуатироваться преступниками и приведет к принуждению и злоупотреблениям.

Это нанесет ущерб гражданам ЕС, уже находящимся в стране, которые могут не знать своих законных прав после Brexit, и другим, заманиваемым избытком неофициальных рабочих мест в ресторанах, офисах, фермах и на строительных площадках, которые рискуют быть доставленными в страну торговцами людьми.

Одна благотворительная организация, Восточноевропейский ресурсный центр, опасается, что некоторые предприятия будут рады нанять нелегальных работников, если иммиграционные власти ограничат приток низкоквалифицированных работников в Великобританию.

"Давайте не будем обманывать себя: кому-то придется выполнять грязную, низкооплачиваемую работу, от строительства до переработки продуктов питания и социального обеспечения. Откуда придут эти рабочие?" — сказала Барбара Дроздович, исполнительный директор центра.

"Даже сейчас, когда восточноевропейцы имеют полный доступ к рынку труда, поляки и румыны являются двумя из пяти ведущих национальностей, которые, согласно сообщениям, являются жертвами современного рабства в Великобритании. Легко представить, как усиливающееся давление, направленное на снижение затрат на рабочую силу [по мере ослабления предложения низкоквалифицированных работников] приведет к гораздо более суровому принуждению и злоупотреблениям", — отметила она.

Критики предлагаемых правительством иммиграционных законов говорят, что они не имеют смысла для экономики с почти полной занятостью.

Эмили Кенуэй, старший советник по вопросам политики в «Фокусе на трудовой эксплуатации», сказала: "Если вы откажетесь от легальных путей, люди просто попадут в руки торговцев людьми. Если мы вспомним трагедию в октябре, когда были убиты 39 вьетнамцев, вы увидите ужасные последствия этого".