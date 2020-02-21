В Британии запретят продавать уголь и сырые дрова для каминов и домашних печей

Власти Британии намерены запретить торговлю углем и непросушенными дровами для топки каминов и печей. Запрет может вступить в силу с 2021 г. в рамках борьбы с загрязнением воздуха, сообщает газета The Daily Mail.

Под запрет попадут только продажа и продвижение на рынке указанных товаров. Британцы же смогут хранить у себя дома сырые дрова и уголь, сжигать их в печках и каминах, это не станет нарушением закона. Мало ли, может, кто-то нашел уголь и сырые дрова в лесу, а не купил в магазине.

Власти примут такую меру, поскольку непросушенные дрова и уголь для каминов являются источниками выбросов токсичного вещества — мелкодисперсной пыли PM2.5. Пыль состоит из наночастиц, которые в 28 раз тоньше человеческого волоса. Наночастицы попадают в человеческий организм при вдыхании воздуха и могут вызывать или усугублять астму, рак легких, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни.

Запрет коснется 2,5 млн домохозяйств в Британии, которые используют камины или дровяные печки. Домохозяйствам придется перейти на сухие дрова или бездымный уголь, стоимость которых гораздо выше.

В Британии продают 2,5 млн тонн дров в год, из которых 90% — сырые дрова. Кроме того, британцы сжигают в своих домах 350 тыс. тонн угля в год.

Непросушенные дрова содержат более 20% воды, дольше горят, при горении выделяют больше дыма и частиц PM2.5, чем сухие дрова.