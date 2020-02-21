Эксклюзив из Новых Санжар: через баррикады в карантин

На прямую связь с программой "60 минут" вышел один из эвакуированных накануне из Китая украинцев. Сейчас Никита Тюрев находится в Новых Санжарах в санатории Нацгвардии. Он рассказал о том, как их встретили на родине.

По словам Тюрева, вывезенных из Уханя граждан Украины и иностранцев после приземления в Харькове посадили в автобусы.

"Мы ехали часов пять, делали несколько остановок по пути, по дороге нас кормили", — добавил он.

На подъезде к месту назначения автобусы встречали первые баррикады, но их удалось благополучно миновать, благодаря заслону полиции.

"Мы проехали эту зону без проблем. Но, когда мы въехали в Новые Санжары, стало пожарче: много людей, полицейских. Из автобуса были слышны крики и разговоры. Нас окружили кольцом полицейские, и мы смогли проехать", — рассказал украинец.

Тюрев отметил, что люди в салоне вели себя спокойно, хотя иностранцы были в шоке. Они не ожидали такого приема: в автобусы летели камни, были разбиты стекла.

Тем не менее Никита оправдывает поведение соотечественников: "Просто местные жители были недовольны. Они находились в страхе перед неизвестным вирусом. Их можно понять и простить".

Более того, для Тюрева такая встреча не была неожиданностью: "Я ожидал, что такое будет".

Никита учился в Поднебесной и намерен вернуться обратно, как только все успокоится. В заключение он рассказал об условиях проживания в карантине: "Мы живем в комнате по два человека, есть все удобства, условия комфортные. Кормят хорошо – три раза в день. Температуру измеряют регулярно, но анализы никто не берет. Территория санатория охраняется полицейскими патрулями".

20 февраля из китайского Уханя на Украину были эвакуированы 73 человека. Из них почти полсотни — украинцы, остальные иностранцы. После прохождения необходимых процедур их отправили на карантин в медицинский центр Национальной гвардии Украины, расположенный в поселке Новые Санжары Полтавской области. Это возмутило местных жителей, они устроили протестную акцию. Автобусы с прибывшими забросали камнями, а подъезды к санаторию, куда людей везли для временного размещения, пытались заблокировать. В ходе столкновений пострадали 10 человек. Большинство — сотрудники полиции.

21 февраля ситуацию под Полтавой обсудят на экстренном совещании. По факту беспорядков в Новых Санжарах заведено два уголовных дела, задержаны 24 человека.

Тем временем, число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, общее число зараженных превысило 75,4 тыс. человек, выздоровели 18 264 человека.