21 февраля 202015:34

Ответный ход: петербурженка подала апелляцию на принудительную госпитализацию

Петербурженка Алла Ильина подала апелляцию на решение суда о принудительной госпитализации. Результаты анализов Ильиной, полученные накануне вечером, показали, что коронавируса у нее нет. Сегодня она покинула клинику.

Девушка попала в больницу с подозрением на коронавирус 6 февраля. Седьмого февраля взломав магнитный замок она ушла из карантинного бокса. Спустя 10 дней, 17 февраля Ильину решением суда принудительно вернули в медучреждение. Теперь она намерена оспорить это решение.

Еще одна пациентка, напоминает ГТРК "Санкт-Петербург", Анна Рыбакова, также сбежавшая из карантинного бокса, накануне по решению суда была возвращена в больницу. Ее карантин продлится минимум до 24 февраля.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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