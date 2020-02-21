Зеленский заявил, что Украина – Европа, но средневековая

Президент Владимир Зеленский разочарован поведением украинцев, которые забросали камнями автобус с эвакуированными из Китая согражданами.

"Вы знаете, мы постоянно говорим, что Украина — это Европа. Так вот, вчера, откровенно вам скажу, казалось в некоторых эпизодах, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению", — констатировал украинский лидер.

По мнению Зеленского, то, что люди творили в поселке Новые Санжары Полтавской области, нельзя назвать человеческими поступками. Президент также пожелал всем вернувшимся здоровья, передает ТАСС.

Накануне на Украину прибыл самолет с эвакуированными с китайского Уханя, где бушует вспышка коронавируса COVID-19. Людей решили разместить на базе санатория в Новых Санжарах для прохождения карантина. Однако местные жители устроили беспорядки. В автобусы летели камни, были разбиты стекла. Ранения получили девять сотрудников полиции, сопровождавших колонну.

В итоге 24 участника беспорядков были задержаны, возбуждены уголовные дела. Сейчас обстановка в поселке спокойная.