21 февраля 202016:42

Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира

instagram.com/garanichev_evgeny

Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце. Об этом стало известно после решения тренерского штаба сборной России.

Помимо Гараничева на гонку также выйдут Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов, сообщает ТАСС. Изначально планировалось, что Гараничев пропустит эстафету, и вместо него выступит 21-летний Карим Халили. Об этом даже объявлял глава СБР Владимир Драчев.

В женской части мирового первенства за сборную России выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина и Ирина Старых. Обе эстафеты состоятся 22 февраля. Чемпионат мира завершится на следующий день.

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