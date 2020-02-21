Столкновения в Идлибе – это война, считает Эрдоган

Столкновения вооруженной оппозиции и сирийских войск в провинции Идлиб можно назвать войной, заявил Реджеп Эрдоган. Турецкий лидер также озвучил потери сирийской армии: 150 солдат убиты ответным огнем, пишет агентство ТАСС.

Кроме того, президент рассказал, что в 18:00 21 февраля у него запланирован телефонный разговор с Владимиром Путиным, и пообещал сформулировать турецкую позицию по Идлибу. Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.

Ранее Реджеп Эрдоган поговорил по телефону с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Турецкий президент особо отметил, что сирийская армия должна прекратить наступление в Идлибе.



Напомним, 20 февраля отряды террористов при поддержке турецкой артиллерии начали масштабное наступление на позиции правительственных войск в провинции Идлиб. Боевикам удалось прорвать оборону военных. Бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по бандитам. Им удалось уничтожить 1 танк, 6 боевых машин пехоты и 5 внедорожников.