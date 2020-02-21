Когда выгоднее всего покупать iPhone: вычислено правильное время

Аналитики "Яндекс.Маркета" высчитали оптимальное время для наиболее выгодной покупки смартфона Apple. Изучив динамику спроса на модели, анонсированные в 2018 и 2019 годах, эксперты выяснили, что покупать айфон лучше всего сейчас — к началу весны.

Как правило, Apple выпускает новинки в сентябре-октябре, а цены на них начинают снижаться уже в начале осени. В течение нескольких месяцев стоимость устройств выравнивается, и с весны меняется уже незначительно.

Выгоднее всего покупать айфон в феврале-марте, когда цена будет ниже стартовой, сообщили Вестям.Ru в компании. За это время новинка не успеет устареть, а до следующей презентации останется еще полгода.

В 2018-м, напомнили аналитики, Apple выпустила смартфон iPhone Xr и два более премиальных варианта — iPhone Xs и Xs Max. У аудитории "Яндекс.Маркета" наибольшим спросом пользовались базовые модели: iPhone Xr с 64 и 128 гигабайтами памяти, а также iPhone Xs на 64 ГБ.

Стоимость большинства этих моделей стабильно снижалась с начала 2019 года. Сильнее всего подешевела линейка iPhone Xs — более чем на 30%, особенно модель с 64 Гб. Если в начале 2019-го iPhone Xs с 64 ГБ памяти стоил не менее 74 тысяч рублей, то сейчас его можно купить примерно за 46 тысяч рублей.

Самая современная серия айфонов (iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max), вышедшая осенью 2019-го, пока потеряла в стоимости меньше всего. Самая доступная модель — iPhone 11 с 64 ГБ памяти — на старте продаж в сентябре стоила в среднем около 60 тысяч рублей. Сейчас — немногим более 50 тысяч рублей.

При этом быстрее всего дешевела одна из самых дорогих моделей: iPhone 11 Pro с 512 ГБ памяти. Уже к ноябрю она потеряла в стоимости 15%. Тройка самых востребованных моделей среди пользователей "Яндекс.Маркета" выглядит так: iPhone 11 (64 ГБ), iPhone 11 (128 ГБ) и iPhone 11 Pro (64 ГБ).