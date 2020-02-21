Момент взрыва автоцистерны с топливом в Индиане попал на видео

Американский водитель получил серьезные ожоги после того, как его автоцистерна завалилась на бок на трассе в штате Индиана, загорелась, а потом взорвалась. От верной гибели мужчину спасли очевидцы — они помогли ему выбраться из кабины и отвели в сторону, сообщает WRCBtv. Момент взрыва сняли на видео.

ДТП произошло во второй половине дня 20 февраля на пересечении автострад I-465 и I-70 на восточной стороне Индианаполиса. Точные причины аварии не называются, но на развязке перевозившая 18 тонн топлива цистерна завалилась на бок и вспыхнула. Дорога оказалась охвачена огнем, движение было остановлено.

Владельцы попутных машин успели вытащить из кабины пострадавшего водителя и вместе отбежать в сторону, прежде чем прогремел взрыв.

Движение на обоих автострадах было закрыто на протяжении четырех часов, пока спасатели ликвидировали последствия сильнейшего пожара.