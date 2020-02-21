Уровень безработицы в 8 регионах России превысил 10%

Самый низкий уровень безработицы (по условиям МОТ) отмечен в ноябре 2019 г. — январе 2020 г. в Центральном федеральном округе (ЦФО) — 2,9%, самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) — 11,3%, сообщает Росстат.

В целом по России уровень безработицы составил 4,6%, а в восьми регионах показатель превысил 10%.

Уровень безработицы в Москве и Санкт-Петербурге составил 1,5%.

Самый высокий уровень безработицы среди регионов отмечен в Ингушетии (26,3%), Северной Осетии (13,6%), Дагестане и Чечне (13,5%).

В ЦФО самый высокий уровень безработицы отмечен в Орловской области (5,7%), самый низкий — в Москве.

В Северо-Западном округе наибольшая безработица отмечена в Ненецком автономном округе (8%), наименьшая — в Санкт-Петербурге.

В Южном федеральном округе самый высокой уровень безработицы отмечен в Калмыкии (8,6%), самый низкий — в Севастополе (3,6%).

В Приволжском округе безработица выше всего в Пермском крае (5,3%), меньше — в Татарстане (3,2%), в Уральском округе — в Курганской области (8,7%) и Ямало-Ненецком округе (1,8%) соответственно, в Сибирском округе — в республике Алтай (12,9%) и Красноярском крае (4,2%) соответственно.

В Дальневосточном округе самый высокой уровень безработицы отмечен в Бурятии (9,4%), самый низкий — в Хабаровском крае (3,5%), в СКФО — в Ингушетии и Ставропольском крае (4,6%) соответственно.

В январе в органах службы занятости населения в качестве безработных состояли 700 тыс. человек, что на 1,2% больше, чем в декабре 2019 г. и на 4,6% меньше, чем в январе 2019 г.

Доля женщин среди безработных в возрасте от 15 лет и старше составила в январе 47,4%, доля городских жителей — 68,2%, доля молодежи в возрасте до 25 лет — 18,5%, доля лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, — 21,2%.

Уровень безработицы среди сельских жителей (6,5%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,1%).