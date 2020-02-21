21 февраля 202017:40 Анатолий Глянцев

Проветривание помещений не помогает уменьшить загрязнение воздуха

Проветривание жилых помещений может оказаться не столь эффективным, как многие привыкли считать. Химические вещества, выделяемые во время уборки или приготовления пищи, могут прикрепляться к стенам и мебели, поэтому проветривание не помогает избавиться от них.

Чэнь Ван (Chen Wang) из Торонтского университета и его коллеги изучили устойчивость к проветриванию 19 распространённых химических веществ, встречающихся в помещении. Некоторые из них, такие как карбоновые кислоты, появляются в доме, например, во время приготовления пищи.

Специалисты решили сосредоточиться на тех веществах, которые могут вызывать проблемы со здоровьем при слишком частом воздействии на человека. В их число входит аммиак, присутствующий в некоторых чистящих средствах, или октановая кислота, которая имеется в молоке и пальмовом масле.

Все изученные специалистами химические вещества являлись летучими. Специалисты хотели выяснить, могут ли они задерживаться на мебели, стенах и прочих поверхностях.

В исследовании приняли участие несколько человек, которые имитировали работу по дому: готовили еду и убирались. После этого учёные проверили воздух на наличие нужных веществ.

Затем специалисты проветрили помещение, открыв окна и двери, после чего вновь измерили содержание 19 компонентов воздуха.

Выяснилось, что проветривание в течение 15 или даже 30 минут не изменило картину: вскоре химические вещества достигали такого же уровня в воздухе, как и до проветривания.

Непосредственно после проветривания концентрация всех 19 веществ падала. Но стоило учёным закрыть окна и двери, как через 55 минут их уровень становился прежним. В некоторых случаях на это уходило чуть более восьми минут.

"Это довольно неожиданно", — комментирует работу Ван. По его словам, все привыкли считать, что при проветривании дома химические вещества уходят наружу.

Но все поверхности в доме (шторы, мебель, полы и многое другое) действуют как большие химические резервуары, говорит Ван. Эти материалы удерживают, а затем высвобождают химические вещества в наших домах.

Впрочем, Ван говорит, что особых поводов для волнения пока нет: содержание изученных веществ в воздухе в наших домах недостаточно высоко, хотя и возрастает после приготовления пищи или уборки.

Специалисты пока не могут сказать наверняка, вредны ли эти вещества для здоровья человека при определённой концентрации. Это помогут выяснить последующие работы.

Кроме того, учёным предстоит понять, как именно эти побочные продукты повседневной деятельности связываются и взаимодействуют с предметами, которые нас окружают.

"Современные дома становятся всё более герметичными, поскольку мы пытаемся экономить энергию. Всё это может плохо сказаться на качестве нашего воздуха, если дома не будут построены с механическими системами вентиляции", — подытоживает Фрэнк Келли (Frank Kelly) из Королевского колледжа Лондона. Он не участвовал в данном исследовании.

Научная статья по итогам исследования опубликована в издании Science Advances.

К слову, ранее учёные сравнили вред от постоянного использования чистящих средств с ежедневным курением.

Кроме того, авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о другой бытовой проблеме: губку для мытья посуды "захватывают" миллиарды микробов, которым не страшен даже кипяток. А вот другие исследователи назвали уборку в доме способом продлить жизнь (правда, здесь речь идёт всё же о физической активности).

Текст: Вести.Наука

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