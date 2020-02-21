Рейтинг надежности автобрендов возглавили Porsche и Genesis

Издание Consumer Reports подвело итоги своего традиционного большого испытания автомобилей и опубликовало собственный рейтинг "надежности и удовлетворенности" - в него вошли 33 мировых автобренда. Выводы авторитетного издания основаны как на собственных испытаниях автомобилей по пяти десяткам параметров, так и на опросах их владельцев - "индекс удовлетворенности" учитывался при выставлении итоговой оценки.



Кроме того, на общий балл влияет и уровень безопасности, который обеспечивает та или иная модель: он определяется по результатам краш-тестов и количеству систем, входящих в базовую комплектацию.

В итоге актуальный рейтинг возглавила марка Porsche с результатом в 86 баллов. Вторую и третью позиции заняли Genesis (84 балла) и Subaru (81 балл). Porsche поднялась на первое место с третьего, которое осталось за сохранившей неизменный рейтинг Subaru, а Genesis занимал второе и в прошлом году. В пятерку лидеров также вошли марки Mazda и Lexus. Любопытно, что у Porcshe и Genesis издание рекомендует к покупке 3 из 3 протестированных моделей, у Subaru - 8 из 7 (экспертам не понравилась надежность WRX), у Mazda - 6 из 6, а вот у Lexus - только 7 из 9 испытанных.

Маркой, показавшей самый резкий взлет, стала Tesla: бренд поднялся сразу на 8 позиций до 11 места благодаря доработкам моделей Model 3 и Model S. А список аутсайдеров почти не изменился: его составляют Fiat, Mitsubishi, Jeep, Land Rover, Cadillac, Jaguar, Alfa Romeo и GMC. Любопытно, что эксперты издания протестировали в общей сложности 36 моделей этих брендов, но рекомендовать к покупке готовы только одну - Jeep Grand Cherokee.

В Consumer Reports распределили свои рекомендации и по уровню цены, но напрямую они касаются, пожалуй, только рынка США. Тем не менее, стоит отметить, что среди самых доступных машин издание назвало наиболее привлекательной покупкой Toyota Corolla, в сегменте от 25 до 35 тысяч долларов отмечены Subaru Forester и Legacy, а также Toyota Prius, в категории "до 45 тысяч" отличились Kia Telluride, Honda Ridgeline и Toyota Avalon, а от 45 до 55 тысяч стоит заплатить за Lexus RX, Tesla Model 3 и Toyota Supra.