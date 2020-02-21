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21 февраля 202018:10

Компании Илона Маска разрешили вырубить лес для строительства завода

EPA

Tesla может продолжить вырубку леса недалеко от Берлина для строительства первого европейского завода компании по производству электромобилей. Такое постановление вынес суд после того, как приостановил работы на три дня из-за выступлений экозащитников.

Экологические активисты ранее выступили против строительства первого в Европе завода Tesla около Берлина из-за вырубки 92 га леса. Tesla начала подготовку к строительству завода 13 февраля 2020 года — вырубка была согласована, но разрешения на строительство ещё не было.

Участок под строительство завода засажен хвойным лесом низкого качества под вырубку, пишет Bloomberg со ссылкой на Бранденбургское министерство окружающей среды, которое согласовало расчистку. Активисты из "Зеленой лига Бранденбурга" и Ассоциации по охране ландшафта и биоразнообразия Баварии утверждают, что вырубка леса угрожает местной природе и может привести к загрязнению водоемов.

Так как юридически все основания для строительства Гигафабрики были подтверждены, суд отклонил иск активистов, но некоторые члены природозащитных организаций сдаваться не собираются и планируют всячески мешать строительству завода, оставаясь в лесу и залезая на деревья. 

Гигафабрика Tesla будет построена в городе Грюнхайд, находящемся примерно в 37 км от Берлина. На первом в Европе заводе Tesla будут производиться аккумуляторные батареи, силовые установки, там также будут собираться седан Tesla Model 3 и компактный кроссовер Tesla Model Y. Планируется, что предприятие начнет работу в 2021 году. На заводе будут работать около 12 тыс. человек, он будет выпускать примерно 50 тыс. электрокаров в год.

Министр экономики Петер Альтмайер назвал Гигафабрику одной из самых важных промышленных инвестиций Восточной Германии, пишет Bloomberg.

Ранее гендиректор Tesla Илон Маск заявил в Twitter, что завод будет спроектирован с учётом требований устойчивого развития и охраны окружающей среды. За каждое срубленное дерево компания посадит ещё три, подтвердил Маск.

Генеральный директор Tesla попытался успокоить опасения, связанные с экологическим воздействием новой фабрики. Отвечая на обвинения в вырубке лесов, Илон Маск напомнил, что деревья на месте будущей строительной площадки были высажены искусственно для дальнейшей переработки в картон.

В Twitter предприниматель ответил на сообщение о планируемом использовании воды, изначально установленном на уровне 372 кубических метров в час. Теперь эта цифра была пересмотрена и приближена к 238 кубическим метрам. "Tesla не будет использовать столько чистой воды ежедневно. Возможно, это редкий случай пикового потребления, но не ежедневный", — поспешил успокоить Маск.

Согласно немецкому законодательству, как отмечается в публикации, компания также должна будет соблюдать руководящие принципы, касающиеся сезона размножения местных животных, включая волков и змей, которых Tesla должна отпугивать или переселить на время строительства, указывает Bloomberg.

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