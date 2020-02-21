В США россиянка раскаялась и получила срок

Суд в США приговорил россиянку Миру Тэраду к двум с половиной годам тюрьмы по делу о кокаине.

Как передает РИА Новости, на заседании представители прокуратуры просили дать женщине наказание в 3 года и 10 месяцев, адвокат же Тэрады предлагал ограничиться уже отбытыми 14 месяцами в СИЗО.

Сама же она признала свою вину в сговоре с целью отмывания финансов, избежав значительно более тяжелого обвинения в контрабанде примерно одного килограмма кокаина.

По этому уголовному делу также проходит жкс-супруг россиянки Алет Тэрада, который был экстрадирован из России и признал свою вину в американском суде.

Мира Тэрада (ранее носила имя Оксана Вовк) была задержана в Финляндии в декабре 2018 года и в июне 2019 года экстрадирована в США.

По мнению ее адвоката Джеффри Циммермана, Тэраде засчитают то время, что она провела под следствием и видимо, экстрадируют на родину летом 2021 года. Защитник отметил также, что его клиентка страдает от хронической боли в ноге, после того, как Алет Тэрада в 2015 году ранил ее из огнестрельного оружия.