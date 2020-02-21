21 февраля 202019:26

"Магнитка" вышла в плей-офф КХЛ после победы над "Нефтехимиком"

metallurg.ru

Магнитогорский хоккейный клуб "Металлург" одержал третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ в матче против нижнекамского "Нефтехимика". Встреча проходила в Магнитогорске и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев льда.

Хоккеисты "Магнитки" выигрывали на протяжении большей части матча и не дали усомниться в имени победителя матча. По истечении получаса игры на табло "Арены-Металлург" светились 2:0 в пользу хозяев. Голами отметились Андрей Нестрашил и Томаш Филиппи.

За пять минут до финальной сирены Павел Куликов из "Нефтехимика" сократил отставание своей команды. Но надолго. Уже через 17 секунд Брэндон Козун вновь сделал разницу в счете в плюс две шайбы в пользу "Магнитки", одновременно установив окончательный счет.

Благодаря домашней победе "Металлург" гарантировал себе место в плей-офф КХЛ. Теперь "Магнитка" с 64 очками занимает седьмую строчку в Восточной конференции. "Нефтехимик" же с 58 баллами замыкает первую десятку Востока.

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